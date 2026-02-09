Шарлотка «12 ложек» — гениально просто! Без весов и без взбивания, а корочка — карамельная сказка

Возьмите яйца, ложку и банку кефира — и приготовите идеальную шарлотку, даже если у вас нет весов. Это гениально простое и безотказное решение, где все ингредиенты отмеряются одной столовой ложкой, а результат превосходит все ожидания.

Получается потрясающая вкуснятина: высокая, пышная и невероятно влажная бисквитная основа с тонкими ломтиками яблок, увенчанная хрустящей, глянцевой карамельной корочкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, по 12 столовых ложек сахара, теплого кефира, растительного масла и муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 3-4 яблока, 1-2 ст. л. сахара для карамели, кусочек сливочного масла. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром до однородности. Добавьте кефир, масло и снова перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель, ванилин и соль, замесите тесто консистенции густой сметаны. В форму для выпечки, смазанную маслом, выложите яблоки. Равномерно распределите по ним тесто. Сверху обильно посыпьте сахаром — это создаст ту самую карамельную корку. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–45 минут. Готовность проверьте сухой зубочисткой. Дайте пирогу немного остыть в форме, чтобы карамель закрепилась, а затем переверните на тарелку — корочка не прилипнет и станет эффектным верхом.

