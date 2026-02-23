Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо надоевшей шарлотки: яблочный пирог круче любого торта. Это чудо покоряет с первого кусочка

Всего один раз приготовила — и теперь просят снова и снова. Нежный, ароматный, с сочной яблочной начинкой и тонкой глазурью сверху — этот пирог исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть. Готовится просто, а выглядит и вкусом тянет на праздничный десерт. Мягкое сливочное тесто, карамелизированные яблоки с корицей и лёгкая лимонная кислинка делают этот пирог по-настоящему уютным и домашним. Идеальный вариант, когда хочется порадовать семью без долгой возни на кухне.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 100 г, ванилин — по вкусу, соль — 1/3 ч. л., сливочное масло — 100 г (мягкое), сметана — 1 ст. л., мука — 300–320 г, разрыхлитель — 1 ч. л., яблоки — 600–700 г, сахар для начинки — 50 г, корица — 1 ч. л. (по желанию), сахарная пудра — 5 ст. л., лимонный сок — 2–3 ст. л.

Приготовление: яйца взбейте с сахаром, солью и ванилином до пышной светлой массы. Добавьте мягкое сливочное масло и снова хорошо взбейте, затем вмешайте сметану. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите, натрите на крупной тёрке или нарежьте как нравится, переложите на сковороду, добавьте сахар и корицу и прогрейте 5–7 минут, пока не уйдёт лишняя влага. Тесто разделите на три части, раскатайте пласты, выложите первый на противень с бумагой, распределите половину начинки, накройте вторым пластом, снова добавьте яблоки и закройте третьим слоем. Верх проколите вилкой. Выпекайте при 170 градусах около 40 минут до румяной корочки. Сахарную пудру смешайте с лимонным соком до густой глазури, полейте тёплый пирог и дайте застыть.

Ранее мы делились рецептом из баночки консервы и картошки. Картофельный пирог с яичной заливкой — нежный, сытный и неожиданно вкусный.

