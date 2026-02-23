Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ обесточили часть Запорожской области

Балицкий: в северо-западной части Запорожской области пропал свет из-за обстрела

На северо-западе Запорожской области пропало электричество из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что энергетические службы сейчас работают с удвоенной силой. По его мнению, в области все еще существует риск повторных атак.

В результате очередного артобстрела энергетической инфраструктуры отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее Балицкий сообщил, что три дня назад из-за массированной атаки ВСУ северо-западная часть региона, включая Энергодар, осталась без электричества. По его словам, удар был нанесен по энергосистемам области. Помимо этого, отключения электроэнергии коснулись таких населенных пунктов, как Великая Белозерка и Малая Белозерка. Балицкий отметил, что специалисты приложили все усилия для ликвидации последствий этого инцидента.

До этого в Воронеже обломки сбитого дрона упали на энергетический объект, вызвав временные отключения электроэнергии в двух районах города. Никто не пострадал, аварийные службы быстро устранили проблему. Силы ПВО оперативно нейтрализовали угрозу, и электроснабжение было восстановлено.

Запорожская область
отключение света
электричество
удары ВСУ
