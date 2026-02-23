Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 18:35

«Ставил в позы и успокаивал»: Айза о самых сильных эмоциях на свадьбе

Айза рассказала фанатам про первую брачную ночь с третьим мужем

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, что провела первую брачную ночь после свадьбы со Степаном Кузьменко, заснув с детьми и собаками. Подробностями она поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена), отметив, что ее третий муж с пониманием отнесся к ситуации.

Не так я себе представляла первую брачную ночь. Если что, Степан с нами рядом сидит. <...> Он знает, что мне важно, что мне необходимо и что для меня на первом месте — дети. <...> Да и собаки мои скучали как безумные, — заявила она.

Она отметила, что с супругом они сознательно отказались от пышного торжества. Молодожены хотели сыграть скромную свадьбу без стилистов и визажистов, но за два дня до церемонии влюбленные все же решили пригласить фотографа, чтобы не делать снимки на телефон. Самым эмоциональным моментом для молодоженов стало утро перед регистрацией, которое сопровождалось сильным волнением и бессонницей.

Мы были как два напуганных щенка. Фотограф помогал нам, ставил в позы и успокаивал, — рассказала она о своих чувствах во время праздничной фотосессии.

До этого блогер сообщила, что дату свадьбы им с Кузьменко помогла выбрать астролог. Айза заметила, что ее избранник верит в магию чисел, за что она в шутку назвала его «бабкой-гадалкой».

