Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»

Российский блогер Айза-Лилуна Ай вышла замуж за нефтяника из Челябинска Степана Кузьменко, который младшее ее на 10 лет. В своем Telegram-канале бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что они поженились в Индонезии, в Джакарте, потому что на Бали нет посольства РФ. Предложение руки и сердца было сделано в реалити-шоу «Ставка на любовь».

Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура! Мы теперь муж и жена! — отметила она.

По словам блогера, Степан верит в магию чисел. Она даже назвала его своей «бабкой-гадалкой». Именно поэтому дату для регистрации брака им выбрал астролог.

Ведь мы фанаты 222, — подчеркнула Айза.

Известно, что Кузьменко работал в Нижневартовске на посту заместителя начальника нефтяного центра в «Славнефть-Мегионгазе». Его отец — федеральный инспектор, а сестра находится в браке с мэром Ханты-Мансийска.

В сентябре 2025 года Айза поздравила Гуфа с днем рождения, назвав его «самым любимым бывшим мужем из всех». Блогер заявила, что они уже несколько лет не ругаются и их общение стало теплым и уютным. По словам Ай, ее мечта о сближении рэпера с сыном Сэмом сбылась.