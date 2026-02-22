Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 18:31

Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»

Блогер Айза вышла замуж за возлюбленного из Челябинска Кузьменко

Айза-Лилуна Ай Айза-Лилуна Ай Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский блогер Айза-Лилуна Ай вышла замуж за нефтяника из Челябинска Степана Кузьменко, который младшее ее на 10 лет. В своем Telegram-канале бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что они поженились в Индонезии, в Джакарте, потому что на Бали нет посольства РФ. Предложение руки и сердца было сделано в реалити-шоу «Ставка на любовь».

Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура! Мы теперь муж и жена!отметила она.

По словам блогера, Степан верит в магию чисел. Она даже назвала его своей «бабкой-гадалкой». Именно поэтому дату для регистрации брака им выбрал астролог.

Ведь мы фанаты 222, — подчеркнула Айза.

Известно, что Кузьменко работал в Нижневартовске на посту заместителя начальника нефтяного центра в «Славнефть-Мегионгазе». Его отец — федеральный инспектор, а сестра находится в браке с мэром Ханты-Мансийска.

В сентябре 2025 года Айза поздравила Гуфа с днем рождения, назвав его «самым любимым бывшим мужем из всех». Блогер заявила, что они уже несколько лет не ругаются и их общение стало теплым и уютным. По словам Ай, ее мечта о сближении рэпера с сыном Сэмом сбылась.

Айза
блогеры
свадьбы
возлюбленные
молодожены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026
Советский «разведчик четырех континентов» Петросян умер в 102 года
Названы возможные сроки удара США по Ирану
«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж
Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы
Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций
Американские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику
Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году
Водонаева показала, как выглядит после операции по уменьшению груди
Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео
В Турции заявили о расплате ЕС из-за позиции по России
В Европе готовятся подложить Трампу свинью
Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ
Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье
Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке
Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы
Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»
Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат
Двенадцатый беспилотник перехватили на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.