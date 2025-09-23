Айза поздравила Гуфа «на весь честной интернет» с 46-летием Айза поздравила Гуфа с днем рождения и назвала его любимым бывшим мужем

Экс-супруга рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай поздравила его с днем рождения в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она назвала артиста «самым любимым бывшим мужем из всех».

Любимый папуля и мой самый любимый бывший муж из всех! Сегодня твой день рождения, и я рада, что мы не в ссоре, и я могу тебя поздравить на весь честной интернет, — написала Айза.

Телеведущая выразила радость, что они уже несколько лет не ругаются и их общение стало теплым и уютным. По словам Ай, ее мечта о сближении Гуфа с сыном Сэмом сбылась.

Я вижу и чувствую, как сильно меняется твоя жизнь в лучшую сторону. Знаю, как много ты стараешься, и я безумно горжусь тобой, — написала Айза.

Ранее Гуф подтвердил расставание со своей невестой Разият Салаховой. По его словам, они долгое время пытались сохранить отношения. При этом музыкант не стал раскрывать причину разрыва. По мнению Гуфа, это была судьба.

Между тем Айза назвала недостоверной информацию об употреблении Гуфом наркотиков во время концерта в Калининграде. Она уточнила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений.