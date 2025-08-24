Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Экс-супруга Гуфа вышла на связь после скандала с наркотиками

Экс-супруга Гуфа опровергла употребление им наркотиков на концерте

Айза-Лилуна Ай Айза-Лилуна Ай Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта в Калининграде. Она уточнила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений.

В ряде средств массовой информации распространяются недостоверные сведения о том, что Алексей Долматов (Гуф) находился в состоянии наркотического опьянения во время концерта в Калининграде, — отметила Ай.

Айза пояснила, что перед концертом к Гуфу подошли полицейские и потребовали проехать на медосвидетельствование. По ее словам, Долматов попросил перенести процедуру на время после выступления, но ему отказали и оформили протокол об отказе.

Я как адвокат Алексея Долматова официально заявляю: Гуф не находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнула Ай.

Ранее в мировой суд Калининграда поступил административный материал о привлечении к ответственности Гуфа за отказ от медицинского освидетельствования. Согласно документам, есть основания полагать об увлечении музыканта запрещенными веществами.

Гуф
рэперы
наркотики
концерты
суды
Калининград
