Гуфа отправили под суд из-за наркотиков

В мировой суд Калининграда поступил административный материал о привлечении к ответственности рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в Telegram-канале Калининградского областного суда. Там пояснили, что есть основания полагать об увлечении музыканта запрещенными веществами.

24 августа 2025 года в мировой суд поступил административный материал о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача), — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, вечером 23 августа перед концертом полицейские пришли в гримерку артиста после сообщения о его неадекватном поведении. В сообщении уточняется, что сотрудники полиции, наблюдая неустойчивую позу, нарушения речи и неадекватное поведение исполнителя, потребовали пройти медицинское освидетельствование.

Ранее трек рэперов Гуфа, Басты и АК-47 «Тем, кто с нами» был заблокирован Роскомнадзором за пропаганду запрещенных веществ. Песню, которая была доступна для прослушивания с 2010 года, удалили не только с российских, но и с зарубежных платформ.