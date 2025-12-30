Стало известно, вырастет ли в цене квартира Долиной на фоне скандала Риелтор Барсуков: стоимость квартиры Долиной не изменится после скандала

Стоимость квартиры певицы Ларисы Долиной, расположенной в Хамовниках, не изменится после судебного скандала с Полиной Лурье, заявил NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, указанное жилье не является объектом исторического наследия.

Я не знаю ценообразования по этому району, но могу сказать одно, что скандальный фон вряд ли добавит к стоимости квартиры Долиной. Что в ней такого? Квартира и квартира. Влияют какие-нибудь интересные штуки, исторические факты, великие люди жили, например. Ничего из перечисленного, мне кажется, здесь не подходит, — высказался Барсуков.

Ранее адвокат Мария Пухова сообщила, что сторона Долиной не обжаловала решение Мосгорсуда о выселении певицы из квартиры в Хамовническом районе. По ее словам, защита не планировала подавать апелляцию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что не следует лишать Долину звания народной артистки России на фоне квартирного скандала. По словам парламентария, он осуждает поведение певицы, но считает, что лучше оставить этот вопрос без дальнейших разбирательств.