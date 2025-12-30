Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:00

Галлямов назвал Губерниева хайпожором после скандала с журналисткой

Фигурист Галлямов: хайпожору Губерниеву будет в радость угоститься поводом

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский фигурист Александр Галлямов выразил надежду, что в следующий раз журналисты, планируя звонок спортсмену, будут учитывать, что ему нужно время на восстановление после проката. Также он прокомментировал слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который призвал его извиниться перед сотрудницей СМИ и напомнил, что телефон можно выключить. Галлямов назвал телеведущего «известным хайпожором», сообщает «Советский спорт».

Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. А что касается комментария Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом. Что касается советов «убрать телефон», то не Дмитрию учить меня им пользоваться, — сказал Галлямов.

21 декабря Галлямов назвал больной на всю голову журналистку, которая позвонила ему утром на следующий день после произвольной программы. Спортсмен счел ее поступок подлостью. Звонок был в 09:54. Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой. Вместо этого он предложил встретиться лично и, возможно, дать интервью журналистке. Губерниев заявил, что Галлямов мог отключить телефон, если хотел отдохнуть.

фигурное катание
Дмитрий Губерниев
российские спортсмены
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда лесорубов и вымогателей поплатилась за многомиллионный ущерб природе
Названо масштабное последствие атаки ВСУ на резиденцию Путина
Москвичам рассказали о новой схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.