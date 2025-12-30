Галлямов назвал Губерниева хайпожором после скандала с журналисткой

Российский фигурист Александр Галлямов выразил надежду, что в следующий раз журналисты, планируя звонок спортсмену, будут учитывать, что ему нужно время на восстановление после проката. Также он прокомментировал слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который призвал его извиниться перед сотрудницей СМИ и напомнил, что телефон можно выключить. Галлямов назвал телеведущего «известным хайпожором», сообщает «Советский спорт».

Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. А что касается комментария Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом. Что касается советов «убрать телефон», то не Дмитрию учить меня им пользоваться, — сказал Галлямов.

21 декабря Галлямов назвал больной на всю голову журналистку, которая позвонила ему утром на следующий день после произвольной программы. Спортсмен счел ее поступок подлостью. Звонок был в 09:54. Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой. Вместо этого он предложил встретиться лично и, возможно, дать интервью журналистке. Губерниев заявил, что Галлямов мог отключить телефон, если хотел отдохнуть.