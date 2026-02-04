Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 09:22

У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге

Депутат Буцкая запросила отчет о проверках семьи убитого в Петербурге мальчика

Татьяна Буцкая Татьяна Буцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к властям Санкт-Петербурга с просьбой предоставить информацию о том, проводились ли проверки условий жизни семьи убитого девятилетнего ребенка, передает ТАСС. Документ направлен начальнику управления по опеке Ольге Смирновой.

Прошу Вас сообщить, находился ли несовершеннолетний на учете органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания, а также поступали ли от школы или иных учреждений сведения о нарушении его прав, в частности права на образование, — говорится в тексте запроса.

Накануне суд заключил под стражу Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве ребенка. Он проведет в следственном изоляторе минимум 1 месяц и 30 суток — до 31 марта 2026 года. Известно, что ребенок погиб от удара кулаком в голову. Его тело нашли вмерзшим в лед в Ленобласти.

Тем временем бабушка погибшего обратилась за помощью с похоронами. Она также разместила сообщение из паблика на своей странице в соцсетях.

