03 февраля 2026 в 17:15

Названа причина смерти девятилетнего Паши, чье тело нашли вмерзшим в лед

Похищенный девятилетний мальчик из Петербурга умер от удара кулаком в голову

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Девятилетний мальчик Паша, чье тело нашли вмерзшим в лед в Ленобласти, погиб от удара кулаком в голову, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, ребенка убил мужчина, похитивший его на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге.

30 января обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в него 9-летнего мальчика. На почве личных неприязненных отношений <...> он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

Тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.

Ранее появилось фото задержания мужчины, который признался в убийстве мальчика. На опубликованном снимке уроженца Луганской Народной Республики держат несколько силовиков.

дети
убийства
Следственный комитет
Санкт-Петербург
Ленобласть
уголовные дела
