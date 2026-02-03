Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:57

Семья убитого в Петербурге мальчика попросила помощи с похоронами

Бабушка погибшего в Петербурге мальчика обратилась за помощью с похоронами

Сотрудники спецслужб на месте происшествия Сотрудники спецслужб на месте происшествия Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Бабушка девятилетнего мальчика из Петербурга, чье тело накануне обнаружили вмерзшим в лед, обратилась за помощью с похоронами, следует из поста в группе «Я выбираю чистый район» во «ВКонтакте». Она также разместила сообщение из паблика на своей странице в соцсетях.

С болью в сердце мы объявляем о начале небольшого сбора в память о нашем дорогом <…>, который, к сожалению, покинул нас, отправившись на облачка. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и пустоту, оставленную его уходом. [Он] был настоящим ангелочком, чья улыбка и свет наполняли наши жизни, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты со ссылкой на источник из окружения подозреваемого в убийстве ребенка рассказывали, что у мужчины была семья, однако он жил один. По информации СМИ, у него есть бывшая супруга, мать и дочь.

По данным очевидцев, перед исчезновением ребенка видели в белом джипе Toyota с незнакомым мужчиной. Позже пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в похищении девятилетнего мальчика. Фигурант дела признался, что убил школьника.

