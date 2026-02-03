Раскрыты подробности о семье подозреваемого в убийстве ребенка в Петербурге РЕН ТВ: подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге жил один

У подозреваемого в убийстве ребенка в Петербурге была семья, однако он жил один, сообщил РЕН ТВ знакомый фигуранта. По его словам, у 38-летнего мужчины есть экс-супруга, мать и дочь.

Кроме того, подозреваемый встречался с девушкой в прошлом году, но пара рассталась. Источник затруднился ответить, кем именно приходится подозреваемому девушка, которую тот, по данным СМИ, якобы просил обеспечить ему алиби. Говоря о личности фигуранта, знакомый охарактеризовал его положительно и отметил, что ранее не замечал за ним агрессивного поведения.

По данным очевидцев, ребенка видели в белом джипе Toyota с незнакомым мужчиной. Перед исчезновением мальчик заходил в кафе «Вкусно — и точка», а прежде его неоднократно замечали на парковке у торгового центра, где он предлагал водителям помыть фары автомобилей.

Позже пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в похищении девятилетнего мальчика. Фигурант дела признался, что убил ребенка.