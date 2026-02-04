Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями Пользователи ChatGPT столкнулись с масштабным сбоем по всему миру

Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщили о масштабных сбоях в его работе, передает DownDetector. В работе нейросети были зафиксированы несколько проблем.

Некоторые пользователи сообщили, что ChatGPT не реагирует на их запросы. Другие столкнулись с уведомлениями о системной ошибке при попытке выполнения команды.

Помимо этого, люди отметили исчезновение предыдущих чатов и трудности с отображением их списка. Также у отдельных пользователей возникли проблемы с входом в сервис из-за технических неполадок.

Ранее сообщалось, что в соцсети X произошел масштабный сбой. Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в США. Пользователи из Канады и ряда европейских стран также сообщали о проблемах в работе платформы. Сбой начался после 19:09 по московскому времени.

До этого Т-Банк также столкнулся со сбоями. Клиенты сообщали о проблемах в мобильном приложении, на самом сервисе и на сайте. Больше всего жалоб поступало с устройств на iOS и Android. Наибольшее количество обращений было зафиксировано от жителей Нижегородской, Смоленской областей и Москвы.