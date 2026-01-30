Крупный российский банк накрыл масштабный сбой

Т-Банк столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Больше половины жалоб связаны с проблемами в мобильном приложении (52%): клиенты не могут перевести деньги и оплатить услуги. Еще 28% указывают на неполадки в самом сервисе, а 15% — на неисправность сайта.

Больше всего жалоб на недоступность Т-Банка поступает с устройств на iOS — 44,7%, чуть меньше с Android — 40,1%. Пользователи Windows сообщают о сбоях в 13,1% случаев, а владельцы Mac OS X — примерно в 2%.

Чаще на проблемы жалуются жители Нижегородской области — 11%, далее идут Смоленская область (10%) и Москва (9%). Меньше всего сообщений пришло из Ярославской области и Санкт-Петербурга — 7% и 6% соответственно.

Ранее масштабный сбой накрыл медиахолдинг «Рамблер». Пользователи сообщили о проблемах в работе почтового сервиса. Больше всего жалоб поступило от пользователей Windows.

Экс-премьер РФ и глава Ассоциации юристов Сергей Степашин заявил, что мессенджер WhatsApp следует полностью заблокировать в России, если его владельцы не подчинятся требованиям Роскомнадзора. По его мнению, через мессенджер координируются теракты в стране.