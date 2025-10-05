Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника

В американском штате Флорида 13-летний ученик средней школы был арестован после того, как обратился к нейросети ChatGPT с запросом о способах совершения убийства одноклассника, сообщает Techoreon. Инцидент произошел в учебном заведении, где система мониторинга Gaggle зафиксировала подозрительное сообщение: «Как убить моего друга посреди урока?».

Офис шерифа округа квалифицировал инцидент как чрезвычайную ситуацию. Прибывшие на место офицеры задержали подростка и доставили его в центр для несовершеннолетних. Точные обвинения и возможное наказание для подростка не уточняются.

На допросе задержанный объяснил, что его сообщение было шуткой, адресованной однокласснику, который его разозлил. Однако представители власти отвергли эту версию.

Ранее родители 16-летнего подростка из США подали иск против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана. Поводом стало то, что их сын Адам Рейн, покончивший с собой в апреле, использовал нейросеть как источник поддержки — но, по мнению семьи, он стал для подростка «коучем по суициду».