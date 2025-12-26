Россия нашла способ обойти санкции Запада

Россия активно поставляет газ в Китай через Северный морской путь, игнорируя при этом санкционное давление Запада, пишет Bloomberg. Благодаря этому РФ достигла значительных успехов на китайском рынке, заняв вторую позицию среди крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну.

Российский экспорт в Китай удвоился по сравнению с прошлым годом, что позволило обогнать Австралию. Теперь Россия уступает по объему поставок только Катару. В ноябре Китай закупил у России рекордные объемы сжиженного газа, что позволило российской стороне занять почти четверть китайского рынка СПГ. Аналитики указывают, что ключевым фактором этого успеха стала гибкая ценовая политика российских компаний. Предоставление скидок на ресурсы стало эффективной стратегией. Этот шаг позволил не только сохранить, но и увеличить экспортные объемы в условиях, когда европейское направление сбыта оказалось временно недоступным.

Эксперты подчеркивают, что в текущей ситуации приоритетом является не сиюминутная прибыль, а построение надежных логистических маршрутов. Активно задействуется Северный морской путь. Возобновились поставки в рамках проекта «Арктик СПГ — 2», который ранее испытывал трудности из-за санкционного давления.

Ранее сообщалось, что соглашение о поставках российского газа в Сербию продлено на три месяца. Новый срок действия договора истекает 31 марта 2026 года.