Иностранные инвесторы хотят вложиться в развитие Севморпути Минвостокразвития: Китай и ОАЭ готовы вложить миллиарды в развитие Севморпути

Иностранные инвесторы из Китая и ОАЭ готовы вкладываться в развитие Севморпути, несмотря на санкции, рассказали «Известиям» в Минвостокразвития. В частности, совместное предприятие «Росатома» и эмиратской компании DP World готовится к инвестиционному решению по строительству контейнерной линии для евро-азиатского транзита.

Кроме того, зарубежные инвесторы, грузовладельцы и потребители рассматривают возможность инвестиций в развитие арктических производственных проектов и проектов по развитию портовой инфраструктуры, — констатировали в ведомстве.

Интерес к СМП обусловлен его исключительной эффективностью: он на 40% короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Арабские партнеры, включая ОАЭ, видят в СМП стратегический запасной маршрут, который повышает устойчивость глобальной логистики и позволяет им интегрироваться в китайский проект «Арктический шелковый путь».

Серьезным препятствием для выполнения амбициозных планов по развитию СМП остается проблема круглогодичной навигации: маршрут доступен лишь в летне-осенний период. Для решения этой задачи «Росатом» рассматривает возможность строительства судов высокого ледового класса и увеличения флота атомных ледоколов.

Перспективы СМП напрямую зависят от наращивания добычи углеводородов в Арктической зоне. Кроме действующих объектов, таких как «Ямал СПГ», ключевым фактором роста станет проект «Восток Ойл» «Роснефти». С 2026 года проект будет эксплуатироваться частично, а к моменту выхода на полную мощность обеспечит до 100 млн тонн добычи, что составит пятую часть всей российской нефти.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что для развития Арктики необходимо создать специальную государственную корпорацию. По его мнению, такая структура сможет выпускать арктические облигации для финансирования ключевых проектов при государственных гарантиях.