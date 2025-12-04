«Порты и суда в труху». Как отрезать Украину от моря: пошаговая инструкция

Президент России Владимир Путин обвинил Киев в пиратстве из-за атак на танкеры в Черном море в конце ноября. По словам главы РФ, у Москвы есть возможности полностью отрезать Украине доступ к акватории, а также наносить жесткие и точные удары по ее портам и судам. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: это решение станет логичным продолжением СВО. Как план Путина будет приведен в действие и почему украинская власть понимает только язык силы — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин об украинском пиратстве

Путин на международном инвестиционном форуме «Россия зовет!» 2 декабря назвал пиратством недавние атаки на гражданские суда в Черном море. Он обратил внимание, что нападения произошли в особой экономической зоне Турции — страны, которая не является стороной украинского конфликта.

По словам российского лидера, для устранения угрозы судоходству РФ может прибегнуть к радикальным решениям.

«Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции. <…> Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе», — сказал Путин.

Глава государства также допустил, что Россия «расширит номенклатуру ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты».

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков в беседе с NEWS.ru поддержал позицию президента: по его мнению, удары по портовой инфраструктуре можно и нужно усиливать.

«Мы уже по ней периодически бьем. Просто нужно это делать чаще, постоянно. Использовать все то оружие, которое мы применяем сейчас, и поражать все те же виды судов и других целей, но в гораздо больших объемах и с большей интенсивностью», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин на международном инвестиционном форуме «Россия зовет!» Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Как Украина атаковала танкеры в Черном море

28 ноября стало известно о пожаре на танкере Kairos, который под флагом Гамбии следовал в порт Новороссийска. Главная дирекция морских дел Турции сообщила, что на судне «в результате внешнего воздействия» начался пожар. В момент происшествия груза на борту не было, однако там находился экипаж в составе 25 человек — их эвакуировали.

Вскоре был атакован танкер Virat, который был примерно в 65 километрах от турецкого побережья. На борту судна находились 20 членов экипажа, никто из них не пострадал.

1 декабря западные СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили, что Киев взял на себя ответственность за атаки. Предположительно, операция проводилась совместно с украинскими военно-морскими силами, в ней использовались морские беспилотники Sea Baby.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о нескольких причинах атак ВСУ на танкеры в Черном море. По мнению дипломата, так Киев пытается отвлечь внимание общественности от проблем на Украине.

«Примечательно, что террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, еще раз высветившего преступную сущность узурпировавшей власть хунты, и отставок высокопоставленных фигур киевского режима. <…> Прямую связь видим и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира», — сказала Захарова.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в разговоре с NEWS.ru отметил, что противоречия между Украиной и Россией достигли чрезвычайной глубины и той стадии, на которой Киев понимает только язык силы.

«Бешеную собаку невозможно контролировать, она будет кусать всех. На Украине воспитан такой политический режим, такая часть поколения, которая как зомби. Они не слышат голос разума, не готовы к компромиссам и пытаются жить в своем выдуманном мире», — уверен бывший нардеп.

Как Россия отрежет Украину от Черного моря

По мнению Сивкова, лишить Украину доступа к Черному морю можно только одним способом.

«ВС РФ должны полностью занять Николаевскую и Одесскую области — другого способа не существует. Никакие дипломатические или дистанционные меры в этом вопросе не сработают. Если нужно отрезать Украину от Черного моря, то только физическим освобождением ее приморских областей», — пояснил эксперт.

Схожего мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru он назвал переход Одессы и Николаева под контроль РФ закономерным продолжением специальной военной операции.

«Заметили, что, когда генералы отчитываются перед Путиным о ходе СВО, речь о Херсонском направлении в последнее время не идет? Означать это может только одно: мы сознательно не активизируем там свои действия. Но однозначно можем, и тогда это будет наступление на Одессу и Николаев — больше-то у Украины на черноморском побережье крупных городов не осталось. Там рядом Крым, в котором можно сосредоточить значительную группировку ВС РФ, а боевые действия вести как на суше, так и с моря. Так что обещания Путина — не пустые слова, и на месте украинских властей я бы к ним прислушался», — резюмировал парламентарий.

