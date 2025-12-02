Путин пригрозил отрезать Украину от моря в ответ на пиратство Путин: Россия может отрезать Украину от моря в ответ на пиратство

Россия расширит удары по украинским портам и судам, которые в них заходят, в качестве ответа на атаки на танкеры в Черном море, заявил президент Владимир Путин в ходе Международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Атаки на гражданские суда он назвал актами пиратства.

Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции. <…> Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе, — сказал российский лидер.

Ранее глава государства отметил, что сегодня европейские страны выражают недовольство по поводу своего мнимого отстранения от переговоров о мире на Украине. Президент указал, что сами политики этих государств изначально приняли решение не вступать в диалог.

Кроме того, Путин заявил, что РФ ощущает внешнее давление со стороны ряда государств. Глава подчеркнул, что Россия успешно преодолевает все существующие вызовы.

Также президент сообщил о намерении вывести взаимодействие с Пекином и Нью-Дели на качественно новый уровень. По его словам, это партнерство основано на многолетней дружбе и стратегическом единстве. Глава государства отметил, что за последние три года товарооборот России с КНР и Индией значительно возрос.