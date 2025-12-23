Новый год-2026
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы

В Москве рабочий погиб при падении стрелы подъемного крана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стрела подъемного крана упала на рабочего на одной из строек на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. 40-летний мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия.

На рабочего субподрядной организации на строительном объекте на Большой Юшуньской улице упала конструкция стрелы базового крана. Мужчина 1985 года рождения погиб, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. По факту трагедии организована процессуальная проверка, ход которой находится на контроле у прокуратуры.

Ранее водителя насмерть раздавило на промбазе на проспекте Связистов в Красноярске. Грузовик Hino с краном-манипулятором выполнял погрузку запчастей в другой автомобиль сверху, но кран потерял устойчивость и опрокинулся на мужчину.

До этого в порту Усть-Луга в Ленобласти рабочий погиб после того, как на него упал ковш экскаватора. Это произошло при зачистке угля из грузового вагона, в котором он находился. Мужчину госпитализировали, но он скончался на следующий день. Следствие полагает, что сотрудники компании нарушили правила техники безопасности.

Москва
происшествия
смерти
краны
стройки
прокуратура
