Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:02

Манипулятор насмерть раздавил водителя на промбазе в российском городе

Грузовик опрокинулся и насмерть раздавил водителя на промбазе в Красноярске

Фото: t.me/krksledkom
Читайте нас в Дзен

Водителя насмерть раздавило на промбазе на проспекте Связистов в Красноярске, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Грузовик Hino с краном-манипулятором выполнял погрузку запчастей в другой автомобиль сверху, но кран потерял устойчивость и опрокинулся на мужчину.

В процессе выполнения работ произошло падение груза на одну из машин, что привело к деформации ее кузова и последующему падению на мужчину, — сказано в сообщении.

Ранее в порту Усть-Луга в Ленобласти рабочий погиб после того, как на него упал ковш экскаватора. Это произошло при зачистке угля из грузового вагона, в котором он находился. Мужчину госпитализировали, но он скончался на следующий день. Следствие полагает, что сотрудники компании нарушили правила техники безопасности.

В Москве до этого на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское» рабочий погиб после падения в техническое помещение, глубина которого составляла около двух метров. На место происшествия приехали медики, но к их прибытию пострадавший уже был мертв.

грузовики
смерти
водители
Красноярск
грузы
краны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку группы Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.