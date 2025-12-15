Манипулятор насмерть раздавил водителя на промбазе в российском городе Грузовик опрокинулся и насмерть раздавил водителя на промбазе в Красноярске

Водителя насмерть раздавило на промбазе на проспекте Связистов в Красноярске, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Грузовик Hino с краном-манипулятором выполнял погрузку запчастей в другой автомобиль сверху, но кран потерял устойчивость и опрокинулся на мужчину.

В процессе выполнения работ произошло падение груза на одну из машин, что привело к деформации ее кузова и последующему падению на мужчину, — сказано в сообщении.

Ранее в порту Усть-Луга в Ленобласти рабочий погиб после того, как на него упал ковш экскаватора. Это произошло при зачистке угля из грузового вагона, в котором он находился. Мужчину госпитализировали, но он скончался на следующий день. Следствие полагает, что сотрудники компании нарушили правила техники безопасности.

В Москве до этого на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское» рабочий погиб после падения в техническое помещение, глубина которого составляла около двух метров. На место происшествия приехали медики, но к их прибытию пострадавший уже был мертв.