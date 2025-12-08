ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:50

В Москве погиб мужчина после падения в техническое помещение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На юге Москвы мужчина погиб, упав в техническое помещение, сообщает 360.ru. Инцидент произошел на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское».

Сообщается, что глубина помещения составила около двух метров. На месте работали спасатели и бригада скорой медицинской помощи, однако к моменту их прибытия пострадавший уже скончался.

Выехавшие на место происшествия медики констатировали смерть. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тобольске (Тюменская область) автомобиль с людьми провалился под лед на переправе. На опубликованных очевидцами кадрах виден серый автомобиль Chevrolet, в МЧС уточнили, что сама переправа в это время еще не была официально открыта для движения.

инциденты
смерти
Москва
происшествия
