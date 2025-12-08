В Москве погиб мужчина после падения в техническое помещение

На юге Москвы мужчина погиб, упав в техническое помещение, сообщает 360.ru. Инцидент произошел на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское».

Сообщается, что глубина помещения составила около двух метров. На месте работали спасатели и бригада скорой медицинской помощи, однако к моменту их прибытия пострадавший уже скончался.

Выехавшие на место происшествия медики констатировали смерть. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

