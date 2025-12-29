Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:07

«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой

Михайлов заявил о готовности подставить плечо потерявшей мать Меньшовой

Народный артист России Александр Михайлов на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Народный артист России Александр Михайлов на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народный артист России Александр Михайлов обратился к телеведущей Юлии Меньшовой на церемонии прощания с ее матерью, актрисой Верой Алентовой, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что в любой момент готов подставить ей свое плечо.

Мое плечо — это твое плечо. Вера [Алентова] несла внешнюю красоту и внутреннюю, [она была] огромной красоты человек. Желаю всем здоровья, — сказал он.

Михайлов крепко дружил с Верой Алентовой и ее мужем, актером и режиссером Владимиром Меньшовым, ушедшим из жизни 5 июля 2021 года. Он играл главную роль в фильме «Любовь и голуби» в режиссуре Меньшова.

Церемония прощания проходит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Актрисе стало плохо на прощании с коллегой Анатолием Лобоцким, после чего ей потребовалась срочная медицинская помощь. Звезду фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали, она умерла 25 декабря в реанимации ГКБ № 1.

Ранее Меньшова выпустила программу «Самопознание» после смерти своей матери, актрисы Веры Алентовой. В своем Telegram-канале телеведущая сообщила, что выпуск записали задолго до 25 декабря, когда скончалась артистка.

