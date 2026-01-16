Наследство Алентовой: кто на него претендует — неожиданные подробности

Дочь умершей 25 декабря 2025 года звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой Юлия Меньшова, по данным нотариальной палаты, открыла дело о наследстве, хотя не прошло еще и 40 дней с момента ухода ее матери. Какое имущество оставила народная артистка России, могут ли возникнуть неожиданные претенденты, узнал NEWS.ru.

Когда Юлия Меньшова сможет получить наследство матери

Когда стало известно, что дело о наследстве Веры Алентовой открыли, хотя не прошло и сорока дней после похорон, на интернет-форумах стали обсуждать, почему Меньшова так спешит.

Адвокат Майя Шевцова считает, что сорок дней — всего лишь религиозная цифра, не более. Главное правило, которое нужно соблюсти в данном случае, — вступить в права наследования не раньше чем через полгода. А вот заявление о вступлении в наследство можно подать в любое время до истечения этого срока.

«Нотариус открывает наследственное дело по заявлению потенциальных наследников. Это техническая процедура, а не передача имущества. Отсутствие публичной информации о завещании не означает, что его нет. Завещание может храниться у нотариуса, быть закрытым, выявлено позже при нотариальной проверке. В наследственных делах ключевое значение имеет не скорость открытия дела, а соблюдение шестимесячного срока и прав всех потенциальных наследников, включая тех, о чьих правах может стать известно позже», — пояснила Шевцова NEWS.ru.

Юлия Меньшова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какое наследство оставила Алентова

В списке недвижимости, принадлежавшей Алентовой, значится квартира в центре Москвы на 3-й Тверской-Ямской улице. Ее рыночная стоимость оценивается в 120 млн рублей. Здесь артистка жила вместе мужем — режиссером Владимиром Меньшовым. После его смерти «наследственная доля» в квартире перешла к дочери — телеведущей и актрисе Юлии Меньшовой.

Также в списке наследства значится загородный дом в Подмосковье (Дмитровский район, село Игнатово. — NEWS.ru). Его в 2021 году после смерти Меньшова мать и дочь разделили в равных долях.

Кроме того, в собственности Алентовой было два автомобиля, совокупная стоимость которых составляет 2–2,5 млн рублей.

Какие указания дала Алентова незадолго до смерти

На церемонии прощания с мамой Юлия Меньшова сообщила, что та заранее подготовила близких — как в моральном смысле, так и в бытовом. «В нашей семье тема смерти не была табуирована, за что я благодарна своим родителям, потому что смерть — это составляющая жизни. Мы с мамой очень часто обсуждали, буквально в последние годы она мне говорила: „Когда я уйду, имей в виду, это лежит здесь, это тут, не забудь, что это здесь“. Она мне давала какие-то указания, что мне делать, когда она уйдет», — рассказала Меньшова.

Исходя из слов дочери можно предположить, что мать составила в том числе и завещание.

Актриса Вера Алентова, 2024 год Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто еще мог бы претендовать на наследство Алентовой

В молодости Владимир Меньшов уходил из семьи к актрисе Людмиле Туевой и прожил с ней четыре года. Об этом сама звезда фильма «Москва слезам не верит» написала в книге «Все случайно».

По информации СМИ, когда Меньшов вернулся к Алентовой, Людмила узнала о своей беременности. Однако режиссеру ничего об этом не сказала. В 2017 году Меньшов принял участие в программе «Судьба человека», в эфире ведущий передачи Борис Корчевников спросил его о сыне.

«Начинается вечер больших открытий, да? Моего сына Александра — это кто вам сказал? Тетя Валя, что ли? (телеведущая Валентина Леонтьева, она первой вынесла информацию о романе Меньшова и Туевой в медийное поле. — NEWS.ru) Оставьте, ну… Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в интернете, что Меньшов отказывается от своего сына», — отмахнулся режиссер.

Владимир Меньшов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Корчевников все же попытался добиться ответа у Владимира Валентиновича, пояснив, что иначе его слова могут быть неправильно истолкованы в прессе. Например, напишут, мол, «Владимир Меньшов скрывает настоящее имя внебрачного сына», в шутку сказал Корчевников.

«От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай», — парировал режиссер.

Адвокат Шевцова отметила, что гипотетический «внебрачный ребенок Меньшова» мог бы претендовать только на долю покойного отца, да и то лишь после выполнения перечня юридических процедур.

«Само по себе заявление о внебрачном родстве не создает наследственных прав. [Возможные] внебрачные дети могут претендовать на наследство только при условии установления отцовства в законном порядке — через суд, в том числе с использованием генетической экспертизы. Даже в этом случае могут претендовать только на наследственную массу Меньшова, а не на все совместно нажитое имущество супругов. Супружеская доля Алентовой в совместной собственности не является наследством Владимира Меньшова и не подлежит разделу между его детьми, включая возможных внебрачных. После смерти Алентовой ее доля наследуется уже по ее кругу наследников», — сказала Шевцова.

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году. За 4,5 года после его смерти «внебрачный сын» не объявился в публичном поле. Актриса Людмила Туева также не давала интервью об отношениях с режиссером.

Читайте также:

«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ

Измены мужа, жизнь на две страны, смена имени: где сейчас певица Нюша

«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко