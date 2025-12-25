Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера

Актриса Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Артистке стало плохо на похоронах актера Анатолия Лобоцкого: оттуда ее доставили в больницу, где она скончалась. В карьере легенды отечественного кино десятки ролей, за которые Алентову полюбили миллионы. NEWS.ru вспоминает творческий путь одной из самых красивых актрис в истории советского и российского кинематографа.

С чего начинала Алентова

Вера Алентова родилась в городе Котласе Архангельской области в актерской семье. На сцене театра служили ее мама, папа и бабушка. Правда, они хотели, чтобы девочка получила серьезную профессию, Вера же грезила актерством.

В 1957 году мать Алентовой во второй раз вышла замуж, и они переехали в Алтайский край. Вера заканчивала старшие классы школы уже там. И сразу, получив аттестат, отправилась подавать документы в медицинский институт. За день до последнего экзамена она прошла прослушивание в Алтайский драматический театр, куда ее приняли во вспомогательную труппу. Мысли о медицине Алентова оставила. Мать выбор дочери не одобрила, и на семейном совете решили, что Вера через год будет поступать в московский театральный вуз. Пока она работала в аптеке, на почте, даже попробовала силы на барнаульском меланжевом комбинате.

Через год подала документы в Высшее театральное училище им. Щепкина, Школу-студию МХАТ. Но ее никуда не приняли. Тогда Вера переехала с родителями в Орск и год играла на сцене Орского драматического театра. Здесь состоялся ее дебют на сцене в спектакле «Неравный бой».

«Поскольку „Неравный бой“ стал моей первой работой, реакции зрителей я не замечала — была поглощена происходящим на сцене. На одном из спектаклей случилось ЧП. Мизансцена предполагала, что мой партнер, молодой человек, пятится, отступая к рампе. Эмоционально восклицая, он двигался спиной вперед к самому краю и, не рассчитав, упал в зрительный зал. Мы замерли в оцепенении, а зрители тихо и ловко юношу подняли, осторожно поставили на место и продолжили заинтересованно слушать его, через небольшую паузу завершившего свой страстный монолог», — вспоминала свой дебют Алентова в книге «Все не случайно».

Вера Алентова (Катя Тихомирова), Ирина Муравьева (Людмила Свиридова) в фильме «Москва слезам не верит» Фото: Mosfilm/legion-media.ru

Роль Катерины в «Москва слезам не верит»

В 1960 году Вера поступила в Школу-Студию МХАТ. Здесь произошла ее судьбоносная встреча с Владимиром Меньшовым. Будущий режиссер поступил на актерский факультет. Ему очень понравилась Алентова, а вот он ей нет. «Увязался за мной, а потом даже присоседился в пельменной и, пока мы ели, задавал еще какие-то дурацкие вопросы», — рассказывала актриса.

Ему пришлось долго добиваться расположения Веры. Они поженились, будучи студентами в 1963 году. Окончив институт, Вера отправилась на смотр в Московский драматический театр им. Пушкина, куда ее приняли. Она служила в этом театре до конца жизни. Здесь она получила главную роль эмоциональной барышни Райны Петковой в спектакле «Шоколадный солдатик» по Бернарду Шоу.

Впервые на экране Вера появилась в 1965 году в фильме «Дни летные» режиссеров Николая Литуса и Леонида Ризина. Правда, своей игрой актриса осталась недовольна. Особо значимой в карьере Алентова считала проект «Такая короткая долгая жизнь» Константина Худякова. Это был один из первых сериалов на советском телевидении. Здесь ее героиня, потеряв ребенка, переживает ужасы войны и превращается в угрюмую женщину.

В 1979 году на экраны вышел двухсерийный фильм «Москва слезам не верит», который впоследствии полюбили многие поколения зрителей. Роль принесла Алентовой всесоюзную славу.

Интересно, что Владимир Меньшов не рассматривал жену в качестве той самой Катерины. Он говорил, что она не подходит под образ по многим причинам. Меньшов предлагал попробовать силы Ирине Купченко, Маргарите Тереховой. И только когда они отказались, позвал на роль Алентову.

В процессе съемок Вере доставалось больше всех остальных актрис. «Когда что-нибудь на съемках не ладилось, от режиссера всегда доставалось мне. В том числе и потому, что Володя думал, будто все считают, что роль Катерины досталась мне по блату. Возможно, так никто и не думал, но Володе так казалось. И на его несправедливые претензии я ничего ответить не могла, потому что понимала, это будет выглядеть как свара между мужем и женой», — писала Алентова в своей книге.

Через два года после премьеры «Москва слезам не верит» получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Алентова стала очень востребована в кино.

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии «Ширли-мырли» режиссера Владимира Меньшова Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Роли в 90-е

В 90-е, когда многие актеры оставались без работы, Вера продолжала сниматься. Ее можно было увидеть в ставшей популярной комедии «Жених из Майами», фильмах «Сны за отца», «Ширли-мырли».

Последний сразу после выхода на киноэкраны критики назвали безвкусицей и обвинили в пошлости. Меньшов говорил, что хотел снять фарс на то, что происходило в 90-е. Лишь много позже комедия обрела культовый статус.

В начале двухтысячных Меньшов взял Алентову на главную роль в фильм «Зависть богов», ставший его последней режиссерской работой. По сюжету замужняя телевизионный редактор Соня знакомится с женатым французским переводчиком Андре. Между ними вспыхивает страсть длиною в несколько дней. У актеров по сценарию были откровенные сцены. В одной из них Алентова должна была предстать обнаженной, а герой Лобоцкого — сделать ей массаж. Актрисе тогда было 58 лет. После выхода фильма никто не мог поверить, что в кадре обнаженная Алентова. Много позже в своей книге «Все не случайно» Алентова призналась, что в кадре действительно была не она.

Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой (слева) и внуком Андреем на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве. Справа — Юлия Рутберг с мужем — актером Анатолием Лобоцким Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Съемки после неудачной пластики

С возрастом Алентова была все больше недовольна своей внешностью, она не хотела стареть. С 2002 по 2007 она снималась в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» А потом решилась на пластическую операцию. Но результат оказался неудачным. Актрисе исказили форму глаз, повредили мимику, сильно изменили очертания губ. Пришлось через какое-то исправлять ситуацию с другими специалистами. Алентова стала реже сниматься в кино, в основном в эпизодах: «Московский романс», «Ампир V».

Она сосредоточилась на театре. Играла в спектаклях «Ложные признания» «Апельсин&лимоны», «Девичник Club». В 2022-м поразила всех образом Круэллы в спектакле «Мадам Рубинштейн», премьера которого прошла в театре им. Пушкина. На светском мероприятии тогда Алентова появилась впервые после смерти Владимира Меньшова, который ушел в марте 2021 года. Эту утрату Вера Валентиновна переживала тяжело, но всю боль прятала от публики. Она полностью ушла в работу. До последнего играла в театре и преподавала во ВГИКе актерское мастерство.

Сцена из спектакля «Разбойники» по пьесе Ф. Шиллера в постановке Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Амалия фон Эдельрейх — артистка Вера Алентова, Франц — артист Юрий Васильев Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Ирина Муравьева (слева) в роли Людмилы и Вера Алентова (справа) в роли Катерины на съемках фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова Фото: РИА Новости СССР. Москва. 1987 г. Советская актриса Вера Валентиновна Алентова Фото: Киселев Владимир/ТАСС Кадр из фильма «Москва слезам не верит». 1980 г. Киностудия «Мосфильм». Режиссер Владимир Меньшов. Автор сценария Валентин Черных. В роли Людмилы — артистка Ирина Муравьева (слева), в роли Катерины — артистка Вера Алентова Фото: РИА Новости Кадр из фильма по повести Бориса Васильева «Завтра была война» режиссера Юрия Кары. Киностудия имени М. Горького. Актер Сергей Никоненко в роли Николая Григорьевича Ромахина, актриса Вера Алентова в образе Валендры Фото: РИА Новости Киностудия «Мосфильм». Актриса Вера Алентова на съемках художественного фильма «Время желаний», 1983 год Фото: Малышев Николай/ТАСС Москва. Драматический театр имени А. С. Пушкина. Спектакль «Французский бенефис» по пьесе Марселя Беркье-Маринье и Марселя Митуа. Вера Алентова и Алексей Ермаков в сцене из спектакля, 1994 год Фото: Михаил Строков /ИТАР-ТАСС Актеры театра и кино Вера Алентова и Владимир Меньшов с дочерью Юлией Фото: Persona Stars/legion-media.ru Владимир Меньшов, Вера Алентова, 1992 год Фото: Persona Stars/legion-media.ru Москва. 1 апреля 1993 г. Сцена из спектакля по пьесе Бернарда Слэйда в постановке Леонида Трушкина, где Вера Алентова — в роли Мэгги, Александр Ширвиндт — в роли Скотти в Московском театре им. А. П. Чехова Фото: Строков Михаил/Фотохроника ТАСС Актеры Леонид Куравлев, Валерий Гаркалин и Вера Алентова (слева направо) во время пресс-конференции, посвященной съемке фильма «Ширли-Мырли» режиссера Владимира Меньшова, 1994 год Фото: Галина Кмит/РИА Новости Народная артистка России Вера Алентова исполнила главную роль в комедии «Недосягаемая» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год Фото: Яковлев Александ/ИТАР-ТАСС Актриса театра и кино Вера Алентова, 1995 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса театра и кино Вера Алентова, 2002 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС Россия, Москва. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Премьера пьесы «Любовные письма» Альберта Герни, Владимир Меньшов и Вера Алентова, 2011 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова на премьере фильма Константина Хабенского «Собибор» в кинотеатре «Москва», 2018 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Вера Алентова дает интервью после спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн» в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева в театре им. Пушкина в Москве, 2022 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Вера Алентова, 2024 год Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Вера Алентова, 2024 год Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 76-го театрального сезона, 2025 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Вера Алентова во время церемонии открытия скульптурной группы основателям Камерного театра Александру Таирову и Алисе Коонен у Драматического театра им. А. С. Пушкина в Москве, 17 ноября 2025 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 76-го театрального сезона, 2025 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в театре Маяковского Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Сотрудники похоронной бригады и скорой помощи выносят носилки с, предположительно, Верой Алентовой из театра им. Маяковского, где проходит прощание с актером Анатолием Лобоцким Фото: Евгений Мессман/ТАСС Сотрудники похоронной бригады и скорой помощи выносят носилки, предположительно, с Верой Алентовой из театра им. Маяковского, где проходит прощание с актером Анатолием Лобоцким Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Вера Алентова, 2024 год Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

