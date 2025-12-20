Роман с женатым, суд с невестой Лепса, операция: как живет Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2». Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Боня

Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменске. Окончила экономический факультет Московского государственного университета пищевых производств и факультет журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

В 2006 году Боня стала участницей проекта «Дом-2», который принес ей популярность. После ухода из шоу начала строить карьеру на телевидении, вела реалити-шоу «Каникулы в Мексике — 2», также принимала участие в съемках музыкальных клипов таких артистов, как Тимати, Егор Крид, МакSим и Митя Фомин.

В 2023 году Боня сделала операцию по коррекции формы глаз, стоимость которой составила $215 тысяч.

Что известно о личной жизни Бони

Виктория Боня в 2011 году переехала жить в Монако после знакомства с бизнесменом из Ирландии Алексом Смерфитом. В марте 2012 года у пары родилась дочь Анжелина. С возлюбленным телеведущая прожила семь лет, не регистрируя отношения официально.

В программе «Прямой эфир» Боня заявила, что причина их расставания — ее публичность. По словам блогера, Смерфит просил ее «уйти в тень», но она отказалась.

Виктория Боня и Марат Сафин Фото: Социальные сети

В октябре 2023 года телеведущая рассказала, что состоит в отношениях с 30-летним блогером Русланом Гасановым, который ради нее оставил жену после 13 лет брака.

«Когда мы познакомились, он был женат. Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании. Через полгода он спросил: „Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?“ Я сказала, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Через два месяца после этого разговора он уже принял решение разойтись, только тогда мы впервые решили дать шанс этим отношениям», — объяснила она.

В феврале 2024 года Боня объявила о расставании с Гасановым. Состоит ли сейчас она в отношениях, неизвестно.

Что Боня говорила об СВО

Виктория Боня в 2023 году в интервью на YouTube-шоу «Завтрак со звездой» рассказала о своих украинских корнях и отметила, что поехала бы в зону спецоперации, если бы могла «через любовь вдохновить людей на создание мира».

«У меня фамилия Боня. Фамилия украинская. Мой отец — украинец. В свидетельстве о рождении написано: отец украинец, мама русская. Сегодня нас история и события определенные разделили. Я, скорее всего, полукровка, да. Я тогда не разделяла [эти страны], и для меня больно в сердце видеть то, что стало происходить между странами-соседями. Для меня важно больше сказать о любви, нежели поддержать своей энергией, где уже и так очень много крови», — сказала она.

Почему Боня подала в суд на невесту Лепса

В октябре стало известно, что Виктория Боня подала в суд на невесту народного артиста России Григория Лепса Аврору Кибу. По данным Telegram-канала Mash, причиной иска стало то, что возлюбленная певца обвинила блогера в занятии проституцией.

«Конфликт начался после того, как Боня раскритиковала финансовое положение возлюбленной музыканта — якобы Кибу выдали замуж за Лепса, чтобы поправить семейное положение. На что получила от нее ответочку и обвинение в продаже своего тела женатым за €3000. Девичьи разборки закончились судом, Боня подала иск о защите чести и достоинства», — сообщили авторы канала.

Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Боня

Виктория Боня в 46 лет продолжает поддерживать свой медийный образ. Она активно ведет соцсети и принимает участие в различных шоу. Кроме того, телеведущая увлекается альпинизмом. В мае 2025 года она покорила самую высокую вершину в мире — Эверест.

Телеведущая многие годы живет на две страны — Россию и Монако. По словам Бони, она полностью содержит себя и дочь сама. В последнее время она часто стала показывать в соцсетях их жизнь с наследницей, их совместные видео набирают миллионы просмотров.

В одном из последних роликов блогер сняла на видео истерику девочки, которая не хотела лететь в самолете экономклассом.

«Я не хочу быть в экономе. Это ужасно. Я даже не могу сидеть нормально. Я тебя умоляю. Я не рождена для этого. Возьми мне, пожалуйста, хотя бы бизнес», — обратилась дочь к Боне.

