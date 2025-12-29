Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:52

В США загадочно исчезли живые лобстеры на сумму $400 тыс.

В США украли груз с живыми лобстерами стоимостью $400 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Неизвестные похитили мореходные ящики с живыми лобстерами на общую сумму $400 тыс. (31 млн рублей). Груз должны были доставить из Массачусетса на склады магазинов Costco в Иллинойсе и Миннесоте, передает People.

Представители логистической отрасли рассказали изданию, что кража похожа на часть растущей схемы организованных хищений, направленных на дорогостоящие грузы. Отмечается, что лобстеры исчезли бесследно — не зафиксировано никаких сведений о доставке или сигналов о задержках.

Ранее в США 12-летний школьник предотвратил ограбление своего собственного дома. Инцидент произошел в городе Медфорд в штате Нью-Йорк. Тристен Тейлор, оставшись дома один, заметил в помещениях постороннего человека. Осознав, что это грабитель, мальчик не растерялся и помог поймать вора в стиле фильма «Один дома».

Также в Бельгии было совершено дерзкое ограбление музея, связанного с именем Наполеона Бонапарта. Злоумышленники похитили несколько ценных исторических артефактов, включая личное золотое кольцо императора.

США
кражи
лобстеры
грузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.