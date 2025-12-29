В США загадочно исчезли живые лобстеры на сумму $400 тыс. В США украли груз с живыми лобстерами стоимостью $400 тыс.

Неизвестные похитили мореходные ящики с живыми лобстерами на общую сумму $400 тыс. (31 млн рублей). Груз должны были доставить из Массачусетса на склады магазинов Costco в Иллинойсе и Миннесоте, передает People.

Представители логистической отрасли рассказали изданию, что кража похожа на часть растущей схемы организованных хищений, направленных на дорогостоящие грузы. Отмечается, что лобстеры исчезли бесследно — не зафиксировано никаких сведений о доставке или сигналов о задержках.

