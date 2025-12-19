Грабители «обчистили» музей в Бельгии и украли кольцо Наполеона RTBF: грабители вынесли кольцо Наполеона и ценные артефакты из музея в Бельгии

В Бельгии совершено дерзкое ограбление музея, связанного с именем Наполеона Бонапарта, передает телеканала RTBF. Злоумышленники похитили несколько ценных исторических артефактов, включая личное золотое кольцо императора.

Инцидент произошел в Музее Последней Ставки Наполеона в городе Женап. По данным телеканала, двое преступников проникли в здание через взломанное окно, после чего разбили витрины, чтобы добраться до экспонатов. Среди похищенного — уникальное кольцо из 18-каратного золота, украшенное пятью бриллиантами. Перстень имеет огромную историческую ценность.

Этот перстень был подобран во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо. Также пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи, — говорится в публикации.

Полиция и прокуратура Валлонского Брабанта ведут расследование. Точная рыночная стоимость украденных предметов не называется.

Ранее сообщалось, что из коллекции Британской империи и Содружества при Бристольском музее были украдены ценные артефакты. В частности, корабельный фонарь, статуэтка Будды из слоновой кости, крепление для поясной пластины — всего свыше 600 артефактов.