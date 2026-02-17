Зимняя Олимпиада — 2026
Посол Трампа поссорил США с Бельгией

Между Бельгией и США вспыхнул дипломатический скандал из-за обряда обрезания

Дипломатический скандал разгорелся между Бельгией и США из-за расследования нелицензированной процедуры обрезания, сообщает телеканал VTM. Американский посол в Брюсселе Билл Уайт был вызван в МИД королевства. Причиной стали его обвинения в адрес местных властей в антисемитизме, которые глава дипломатии Максим Прево назвал оскорбительными и нарушающими дипломатические нормы.

Речь идет о трех постах Уайта в соцсети X за последнюю неделю. В них дипломат критиковал бельгийские власти за расследование против трех антверпенских мохелей — специалистов по обряду обрезания в иудаизме, которые практиковали без медицинского обучения и лицензии, что запрещено законодательством страны.

Посол, которого бельгийские СМИ называют «послом Трампа», назвал это расследование «посмешищем и антисемитским преследованием». В своих сообщениях он отметил президента Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных чиновников. Это, по данным источника, не способствовало улучшению имиджа Бельгии в глазах американской элиты, не знакомой с деталями расследования.

