Европу потрясла еще одна кража из музея Более 600 артефактов украли из музея в Бристоле

Ценные артефакты были украдены четырьмя преступниками из коллекции Британской империи и Содружества при Бристольском музее, сообщает Sky News. Среди украденных предметов — корабельный фонарь, статуэтка Будды из слоновой кости, крепление для поясной пластины – всего свыше 600 артефактов.

Примечательно, что информация о краже появилась лишь спустя два месяца после инцидента. Похитители проникли в хранилище между часом и двумя ночи 25 сентября, воспользовавшись незаметным входом. В настоящее время ведется розыск преступников.

До этого появилась информация, что Эрмитажу удалось добиться демонтажа строительного городка у своих стен после резонансного ограбления в Лувре. Тогда грабители воспользовались строительными лесами у набережной Сены и поднялись по автовышке.

До этого появилась информация, что один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что заказчики преступления имели славянский акцент. Он добавил, что двое мужчин предложили ему за участие в грабеже €15 тыс. (1,3 млн рублей). Подозреваемый утверждает, что сам не знал, что грабит знаменитый музей Франции, считая, что это какое-то здание, которое в воскресенье закрыто для посетителей.