Зимний дворец на Дворцовой площади — одно из зданий, в которых располагается Государственный музей «Эрмитаж»

Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре Пиотровский добился демонтажа стройгородка у Эрмитажа после ограбления Лувра

Эрмитажу удалось добиться демонтажа строительного городка у своих стен после резонансного ограбления в Лувре, рассказал на пресс-конференции генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский, передает «Петербургский дневник». Тогда грабители воспользовались строительными лесами у набережной Сены и поднялись по автовышке.

У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру, — уточнил он.

Пиотровский пояснил, что после инцидента в Лувре в различные инстанции были отправлены фотографии и документы. Они пояснили, как произошло ограбление, и предупредили, что Эрмитаж может стать следующей целью, если строительный городок останется бесконтрольным. В итоге его быстро демонтировали.

Ранее директор Эрмитажа рассказал, что открытие большого нового музея в Гизе может стать катализатором для новых споров о возврате египетских коллекций, хранящихся в музеях по всему миру. По его словам, не стоит делать необдуманные шаги в отношениях с этой страной.