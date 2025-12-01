День матери
01 декабря 2025

Директор Эрмитажа раскрыл, какие коллекции могут вызвать споры о возврате

Пиотровский: египетские коллекции музеев могут вызвать споры о возврате домой

Михаил Пиотровский
Открытие большого нового музея в Гизе может стать катализатором для новых споров о возврате египетских коллекций, хранящихся в музеях по всему миру, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, которые приводит ТАСС, не стоит делать необдуманные шаги в отношениях с этой страной.

В Египте открыт большой египетский музей, и один из главных результатов этого — резко подчеркнутая основа, требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира, — поделился Пиотровский.

Таким образом, музеи по всему миру столкнутся с необходимостью доказывать не только юридическое право на хранение, но и целесообразность пребывания этих артефактов вне Египта. Пиотровский напомнил, что Эрмитаж обладает «довольно специфической египетской коллекцией». Директор Эрмитажа также провел параллели между ситуацией с древностями и вопросом реституции музейных экспонатов из других стран, включая Россию.

Ранее Пиотровский заявил, что Эрмитаж при поддержке «Роснефти» рассматривает возможность организации постоянной экспозиции, посвященной искусству модерна. Гендиректор музея отметил, что учреждение продолжает курс на развитие своих постоянных выставок.

