Открытие большого нового музея в Гизе может стать катализатором для новых споров о возврате египетских коллекций, хранящихся в музеях по всему миру, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, которые приводит ТАСС, не стоит делать необдуманные шаги в отношениях с этой страной.

В Египте открыт большой египетский музей, и один из главных результатов этого — резко подчеркнутая основа, требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира, — поделился Пиотровский.

Таким образом, музеи по всему миру столкнутся с необходимостью доказывать не только юридическое право на хранение, но и целесообразность пребывания этих артефактов вне Египта. Пиотровский напомнил, что Эрмитаж обладает «довольно специфической египетской коллекцией». Директор Эрмитажа также провел параллели между ситуацией с древностями и вопросом реституции музейных экспонатов из других стран, включая Россию.

