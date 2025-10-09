Директор Эрмитажа поделился планами на постоянные экспозиции

Эрмитаж при поддержке «Роснефти» рассматривает возможность организации постоянной экспозиции, посвященной искусству модерна, заявил директор музея Михаил Пиотровский в интервью газете «Ведомости». По его словам, музей продолжает стратегическую линию на развитие своих постоянных, а не только временных выставок.

Пиотровский пояснил, что подобные проекты всегда требуют значительных временных и финансовых ресурсов. Он отметил, что с «Роснефтью» они уже реализовали аналогичный проект.

В прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект, — сказал Пиотровский.

Директор также констатировал, что направлению модерна в музейном пространстве традиционно уделяется мало внимания. Он сообщил, что первые выставочные залы, посвященные этой эпохе, планируется открыть для публики уже до конца текущего года, добавив, что реализация такого проекта стала возможной после получения согласия «Роснефти» на участие в нем.

Для будущей экспозиции будут использованы богатые фонды музея, включающие произведения европейского и русского модерна. Пиотровский уточнил, что среди ключевых экспонатов — работа Уильяма Морриса «Поклонение Волхвов» из знаменитой щукинской коллекции, а также изделия знаменитой стеклодувной мастерской Галле.

Ранее Эрмитаж и Национальный музей Султаната Оман подписали соглашение о создании центра-спутника «Эрмитаж — Султанат Оман». Новый центр станет площадкой для выставок, научных исследований и образовательных программ. Свои подписи под документом поставили гендиректор Эрмитажа и генсекретарь оманского музея Джамаль аль-Мусави.