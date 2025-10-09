Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 17:26

Директор Эрмитажа поделился планами на постоянные экспозиции

Пиотровский: Эрмитаж планирует открыть постоянную экспозицию искусства модерна

Михаил Пиотровский Михаил Пиотровский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эрмитаж при поддержке «Роснефти» рассматривает возможность организации постоянной экспозиции, посвященной искусству модерна, заявил директор музея Михаил Пиотровский в интервью газете «Ведомости». По его словам, музей продолжает стратегическую линию на развитие своих постоянных, а не только временных выставок.

Пиотровский пояснил, что подобные проекты всегда требуют значительных временных и финансовых ресурсов. Он отметил, что с «Роснефтью» они уже реализовали аналогичный проект.

В прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект, — сказал Пиотровский.

Директор также констатировал, что направлению модерна в музейном пространстве традиционно уделяется мало внимания. Он сообщил, что первые выставочные залы, посвященные этой эпохе, планируется открыть для публики уже до конца текущего года, добавив, что реализация такого проекта стала возможной после получения согласия «Роснефти» на участие в нем.

Для будущей экспозиции будут использованы богатые фонды музея, включающие произведения европейского и русского модерна. Пиотровский уточнил, что среди ключевых экспонатов — работа Уильяма Морриса «Поклонение Волхвов» из знаменитой щукинской коллекции, а также изделия знаменитой стеклодувной мастерской Галле.

Ранее Эрмитаж и Национальный музей Султаната Оман подписали соглашение о создании центра-спутника «Эрмитаж — Султанат Оман». Новый центр станет площадкой для выставок, научных исследований и образовательных программ. Свои подписи под документом поставили гендиректор Эрмитажа и генсекретарь оманского музея Джамаль аль-Мусави.

Россия
Cанкт-Петербург
эрмитаж
Михаил Пиотровский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14-лет за домогательства шестиклассницы
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
В Нижнем Новгороде скончался известный российский бард
Скончался легендарный исполнитель необычного музыкального жанра
Экономист высказался о целевом обучении в медицинских вузах
В Европе призвали развязать руки ВСУ в отношении России
Президент ОАЭ поздравил Путина с 73-летием на русском языке
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.