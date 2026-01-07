Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 14:16

«Пинал меня, будто я труп»: владельцы собак избили россиянку за замечание

В Санкт-Петербурге двое мужчин избили женщину за замечание о выгуле собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двое мужчин избили 62-летнюю жительницу Петербурга из-за замечания о выгуле собак на детской площадке, сообщает 78.ru. Инцидент произошел возле дома № 141 по Невскому проспекту. Днем она вышла во двор, чтобы расчистить дорогу трактору, попросив владельцев машин сдвинуть на время свой транспорт, однако заметила на площадке двух человек с питомцами.

Женщина сделала им замечание, а позже отошла в сторону, чтобы разобраться с трактористом. После словесной перепалки один из мужчин пришел в ярость и напал на нее — повалил на землю и начал пинать. Позже в ситуацию вмешался еще один мужчина, который оттащил женщину подальше от камер наблюдения и продолжил избивать.

Я упала, таскал меня, пинал меня, как будто я труп, что ли. <...> Когда меня там избивал, он уже от поводка избавился. Собака где-то бегала, кусала, подрала меня всю. <...> Ну, и пистолетом там мне по голове, — рассказала пострадавшая.

Один из соседей вмешался и вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали в Мариинскую больницу с травмами головы и ушибами ребер. Теперь петербурженка планирует написать заявление в полицию. При этом, по словам соседей, собака одного из злоумышленников уже нападала на другую жительницу дома.

Ранее в Оленегорске хозяина собаки признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула своего питомца. Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Он согласился с частью обвинений.
Cанкт-Петербург
происшествия
собаки
драки
