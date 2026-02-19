Зимняя Олимпиада — 2026
Хирург назвал группу мышц, которую нужно обязательно укреплять

Хирург Умнов: крепкие мышцы спины улучшают работу дыхательной системы

Крепкие мышцы спины улучшают работу дыхательной системы и повышают выносливость организма при неблагоприятных воздействиях, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, развивая такую мускулатуру, человек также работает над красивой осанкой.

Мышцы спины, вызывающие разгибание тела, являются антагонистами мышц передней брюшной стенки, которые, в свою очередь, сгибают тело. Развивая обе эти группы, мы создаем все условия для красивой осанки. При тренированных мышцах спины человек может длительное время выполнять более тяжелую физическую работу. При тренировке некоторых из них повышается выносливость дыхательной системы, что помогает лучше приспособиться к различным неблагоприятным внешним и внутренним воздействиям, — пояснил Умнов.

Специалист подчеркнул, что укрепление мышечного корсета напрямую влияет на состояние связочного аппарата позвоночника. Он отметил, что эластичные связки обеспечивают большую амплитуду движений.

Кроме того, при тренированных мышцах спины становятся более эластичными связки, окружающие позвоночник. Благодаря этому обеспечивается большая амплитуда его движений, а также снижается риск развития позвоночных грыж. Но надо помнить, что нагрузки нужно увеличивать постепенно и не переусердствовать, — подытожил Умнов.

Ранее невролог Глеб Маркелов заявил, что, вопреки распространенному мнению, остеохондроз может провоцировать боль не только в спине, но и в животе, груди и даже промежности. Он предупредил, что полностью вылечить его невозможно. По словам специалиста, при этом важно заниматься профилактикой обострений.

