Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе

Вопреки распространенному мнению, остеохондроз может спровоцировать боль не только в спине, но и в животе, груди и даже промежности, заявил KP.RU невролог Глеб Маркелов. Он предупредил, что полностью вылечить его невозможно. По словам специалиста, при этом важно заниматься профилактикой обострений.

Это возрастное изменение организма, которое, увы, нельзя вылечить. Невозможно бороться с естественными процессами. Но можно и нужно заниматься профилактикой обострений заболевания. В первую очередь, важно устранить гиподинамию и укреплять мышцы спины, — посоветовал Маркелов.

Он призвал регулярно посещать бассейн или спортивный зал при наличии данной проблемы. Помимо болей в вышеуказанных местах, остеохондроз может вызвать мигрень. Так, некоторые пациенты страдают от тупой и ноющей боли в голове, уточнил врач.

