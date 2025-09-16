Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:23

Невролог предупредила, о чем может сигнализировать частое онемение рук

Невролог Херимян: частое онемение рук может указывать на туннельный синдром

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частое онемение рук может указывать на туннельный синдром, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, заявила «Здоровью Mail» невролог Сюзанна Херимян. В частности, этот признак может появиться при инфаркте.

Онемение в конечностях встречается и при проблемах с позвоночником, отметила Херимян. Одна из самых распространенных причин такой проблемы — грыжи или остеохондроз.

Дефицит витаминов группы В, магния или железа также может привести к онемению рук. Кроме того, этот признак нередко возникает при сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях или проблемах с кровообращением, уточнила специалист.

Ранее врач Максим Сутормин заявил, что слабость в конечностях, нарушение чувствительности и координации могут быть первыми симптомами рассеянного склероза. По его словам, болезнь может проявиться и в молодости.

