Врач перечислила основные признаки астении

Выпадение волос, нарушения сна и хроническая усталость, не проходящая даже после отдыха, могут сигнализировать об астении, заявила РИАМО врач Екатерина Демьяновская. По ее словам, это состояние характеризуется «глубоким истощением адаптационных ресурсов организма».

Обычная усталость проходит после отдыха: полноценного сна, смены деятельности, прогулки или отпуска. В случае астении речь идет о состоянии, которое не улучшается после выходных: человек, как правило, просыпается недостаточно свежим и быстро утомляется даже от небольшой нагрузки, — объяснила Демьяновская.

На фоне стресса в связи с астенией у человека могут быть трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, поверхностный сон или бессонница. Кроме того, истощение организма приводит не только к ухудшению состояния волос, но и ногтей, предупредила специалист. Со временем у человека могут появиться головные или мышечные боли, снижение мотивации и раздражительность.

Ранее психолог Иван Андрухов заявил, что вирусные инфекции и нарушения в организме, в том числе гипотиреоз и железодефицитная анемия, могут вызвать синдром хронической усталости. Среди других причин эксперт выделил недосып, отсутствие отдыха и недоедание.