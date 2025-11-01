Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 15:51

Психолог перечислил неочевидные причины хронической усталости

Психолог Андрухов: вирусные инфекции чреваты синдромом хронической усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вирусные инфекции и нарушения в организме, в том числе гипотиреоз и железодефицитная анемия, могут вызвать синдром хронической усталости, заявил «Вечерней Москве» психолог Иван Андрухов. Среди других причин эксперт выделил недосып, отсутствие отдыха и недоедание.

Длительная когнитивная и эмоциональная перегрузка тоже может привести к хронической усталости, отметил Андрухов. Для этого синдрома характерны головные сдавливающие боли, головокружения, частая смена настроения, снижение памяти и концентрации.

У некоторых людей при хронической усталости появляется повышенная чувствительность к свету, запахам и звукам. Другие пациенты с этим синдромом могут страдать от мышечного напряжения в теле и боли в суставах, предупредил эксперт.

Ранее эндокринолог Татьяна Губина заявила, что при хронической усталости необходимо проверить щитовидку, а также наличие диабета и анемии. Она посоветовала обследоваться, если состояние не проходит после отдыха.

