Психолог перечислил неочевидные причины хронической усталости

Вирусные инфекции и нарушения в организме, в том числе гипотиреоз и железодефицитная анемия, могут вызвать синдром хронической усталости, заявил «Вечерней Москве» психолог Иван Андрухов. Среди других причин эксперт выделил недосып, отсутствие отдыха и недоедание.

Длительная когнитивная и эмоциональная перегрузка тоже может привести к хронической усталости, отметил Андрухов. Для этого синдрома характерны головные сдавливающие боли, головокружения, частая смена настроения, снижение памяти и концентрации.

У некоторых людей при хронической усталости появляется повышенная чувствительность к свету, запахам и звукам. Другие пациенты с этим синдромом могут страдать от мышечного напряжения в теле и боли в суставах, предупредил эксперт.

Ранее эндокринолог Татьяна Губина заявила, что при хронической усталости необходимо проверить щитовидку, а также наличие диабета и анемии. Она посоветовала обследоваться, если состояние не проходит после отдыха.