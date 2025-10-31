Врач дала советы, что делать при хронической усталости Врач Губина: при хронической усталости стоит проверить щитовидку

При хронической усталости необходимо проверить щитовидку, а также наличие диабета и анемии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина. Она посоветовала обследоваться, если состояние не проходит после отдыха.

Даже у людей с «идеальными» анализами организм может находиться в состоянии хронического стресса, при котором нарушается баланс гормонов, обмен веществ и работа нервной системы. Иногда за усталостью скрываются серьезные заболевания — сердечная недостаточность, депрессия, аутоиммунные процессы, онкологические патологии, — подчеркнула Губина.

Врач отметила, что сигналом тревоги может стать сочетание утомляемости, снижения веса, головокружения, одышки и скачков давления. Она также уточнила, что причиной нарушений может быть психоэмоциональное состояние.

