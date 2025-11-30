День матери
30 ноября 2025 в 19:57

Исследование вскрыло гендерный разрыв в усталости

Baza: женщины в два раза чаще мужчин страдают от сезонной усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подавляющее большинство россиян (90%) испытывают потребность в психологической перезагрузке, причем женщины сталкиваются с сезонной усталостью вдвое чаще мужчин — 21% против 11%, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на исследование одного из туроператоров. Потребность в отдыхе возникает у россиян регулярно: 57% опрошенных чувствуют ее как минимум раз в месяц. Главными причинами называют накопленную усталость (60%), рабочий стресс (54%) и жажду новых впечатлений (41%).

Исследование показало, что женщины значительно чаще сообщают о дефиците эмоций (31% против 19% у мужчин) и стремлении к уединению (27% против 15%). Также выяснилось, что 62% россиян предпочитают отдыхать дома, 53% выбирают онлайн-развлечения, а 52% — прогулки на природе.

Лишь 22% опрошенных готовы к полноценному отпуску от пяти до семи дней. Бюджет на отдых у 25% не превышает 3 тыс. рублей, у 23% — 5 тыс. рублей, и только 7% готовы тратить до 15 тыс. рублей.

Ранее психолог Александр Кононов рассказал, что апатия может возникнуть из-за эмоционального выгорания или утраты близкого человека. По его словам, при длительном сохранении симптома рекомендуется обратиться к специалисту за помощью.

