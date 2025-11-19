Постоянная усталость не от недосыпа: три неочевидные причины разбитого состояния

Бывает, что вроде бы и спишь достаточно, а просыпаешься совершенно разбитым и без сил. Это знакомое многим состояние часто списывают на плохой сон или стресс, но причины могут быть гораздо глубже. Организму может не хватать совсем простых вещей, без которых он не может нормально восстанавливаться.

Одной из главных невидимых причин усталости бывает нехватка витаминов и микроэлементов, даже при полноценном питании. Тело просто не может преобразовать пищу в энергию без определенных веществ.

Другая распространенная проблема — хроническое напряжение нервной системы, которое незаметно истощает силы. И наконец, банальная нехватка обычной воды делает кровь более густой, замедляя доставку кислорода к клеткам. Именно эти три фактора часто мешают нам чувствовать себя бодрыми, даже когда мы высыпаемся.

