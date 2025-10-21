Больше не надо мыть голову каждый день: обалденный метод с аспирином сохранит свежесть волос на неделю

Есть люди, у которых волосы быстро теряют свежесть и объем из-за повышенной температуры и влажности. Парикмахеры рекомендуют простое решение — добавить аспирин в шампунь.

Ацетилсалициловая кислота нормализует работу сальных желез, обладает противовоспалительным и антисептическим действием, уменьшает перхоть.

Для применения растворите одну таблетку аспирина в столовой ложке шампуня, нанесите на влажные волосы, помассируйте 2-3 минуты и смойте.

Регулярное использование позволяет мыть голову раз в 4-5 дней, сохраняя объем и ухоженный вид волос. Метод экономичен и эффективен, особенно в жаркую погоду.

