16 сентября 2025 в 12:25

Бананы без риска для фигуры — сколько фруктов можно съесть в день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банан давно перестал быть просто перекусом на бегу. Этот желтый плод вызывает споры среди диетологов — сколько его можно есть без вреда для здоровья.

Банан содержит натуральные сахара, клетчатку и калий, полезные для сердца и пищеварения. Однако высокая калорийность требует разумных порций: средний банан весит около 120 граммов и содержит примерно 105 калорий. Он сытный, но при чрезмерном употреблении способен нарушить суточный баланс энергии.

Диетологи советуют взрослым ограничиваться одни-двумя бананами в день, учитывая общий рацион и уровень физической активности. Активно тренирующимся можно есть до трех фруктов в день — они станут отличным источником энергии до или после занятий спортом.

Тем, кто придерживается низкокалорийной диеты, стоит ограничиться одним бананом. Он хорошо насыщает и при этом не перегружает организм лишними углеводами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бананы богаты витамином B6, который поддерживает обмен веществ, а некоторые исследования показывают их способность снижать аппетит за счет регулирования уровня сахара в крови.

Важно помнить, что банан — полноценный продукт, а не десерт. Его лучше есть отдельно от основных приемов пищи, чтобы избежать переедания. Детям и пожилым людям также рекомендованы умеренные порции: фрукт легко усваивается и не раздражает желудок.

Если бананы входят в ежедневный рацион, стоит чередовать их с другими фруктами. Это помогает сохранить разнообразие питательных веществ.

При разумном подходе банан не вреден для фигуры — он становится союзником здорового питания, а не источником лишних калорий.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
