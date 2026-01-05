Намного проще и вкуснее блинов: сладкий завтрак с лепешками и бананами — всего 3 ингредиента

Приготовьте невероятно вкусный завтрак с лепешками и бананами. Это намного проще и вкуснее блинов. А для приготовления понадобятся всего три ингредиента.

Вкус — потрясающий: хрустящая, слегка поджаренная лепешка, нежный сладкий банан и тягучий горячий шоколад создают идеальную комбинацию.

Вам понадобится: 1 большая круглая лепешка тортилья, 1 спелый банан, 30–40 г темного или молочного шоколада. Банан очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лепешку положите на разделочную доску. На одну половину лепешки равномерно выложите кружочки банана, сверху рассыпьте кусочки шоколада и, если хотите, посыпьте корицей. Второй, свободной половиной лепешки накройте начинку, слегка прижмите. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Аккуратно перенесите кесадилью в сковороду и обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен и полного расплавления шоколада внутри. Снимите со сковороды, дайте слегка остыть (1-2 минуты), чтобы начинка немного затвердела.

