Ароматный торт «Бананза» с нежным кремом и орешками — готовлю к праздникам и просто к чаю: проверенный рецепт

Этот рецепт не требует сложных навыков или дорогих продуктов. Тесто замешивается в одной миске, крем — просто взбитые масло и сгущенка. А украшение крошкой — это не только красиво, но и практично: ничего не пропадает. В итоге вы получаете внушительный, праздничный торт с минимумом усилий и затрат.

Для коржа: в глубокой миске смешиваю яйца (2 шт.) с сахаром (100 г) и сметаной (2 ст. л.). Взбиваю венчиком до однородности. Сливочное масло (50 г) растапливаю и слегка остужаю.

Спелые бананы (2 шт.) разминаю вилкой в пюре. Добавляю в яичную смесь растопленное масло и банановое пюре, перемешиваю. Грецкие орехи (горсть) мелко рублю и добавляю в тесто.

Муку (150 г) смешиваю с разрыхлителем (10 г) и просеиваю в жидкую смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до исчезновения комков.

Тесто переливаю в форму диаметром 22 см, дно которой застелено пергаментом. Выпекаю в разогретой до 180–190°C духовке 35–40 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Даю коржу полностью остыть в форме.

Для крема: сливочное масло (180–200 г) заранее достаю из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбиваю его миксером до пышности. Не прекращая взбивать, постепенно добавляю вареное сгущенное молоко (1 банка). Взбиваю до получения однородного, гладкого крема.

Сборка: остывший корж разрезаю на 2 пласта острым ножом. Срезаю верхушку и боковые края (чтобы выровнять), эти обрезки измельчаю в крошку блендером или скалкой.

Нижний корж смазываю частью крема. Накрываю вторым коржом. Всю поверхность и бока торта обильно смазываю оставшимся кремом. Бока торта обильно обсыпаю приготовленной песочной крошкой. Убираю торт в холодильник на несколько часов для пропитки.

