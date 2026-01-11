Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 13:30

Халву не покупаю, а готовлю дома — классический десерт, который уплетает вся семья: нужны пара ингредиентов и 30 минут

В отличие от большинства десертов, эта халва — источник полезных жиров, витаминов и минералов из семян подсолнуха. Она дает энергию и длительное чувство сытости. Это отличный способ утолить тягу к сладкому с пользой для организма. Ее можно давать детям в качестве более здорового лакомства или брать с собой в качестве питательного перекуса.

Сырые семена подсолнуха (400 г) очищаю от шелухи, если они неочищенные. Обжариваю на сухой сковороде на среднем огне 5–7 минут, постоянно помешивая, до легкого золотистого цвета и появления аромата. Даю полностью остыть.

Остывшие семечки измельчаю в блендере или кухонном комбайне до состояния очень мелкой крошки, а затем до влажной маслянистой пасты. Это важный этап — чем мельче помол, тем нежнее текстура халвы.

Для сиропа: в сотейнике смешиваю сахарный песок (200 г) и воду (55 г). Ставлю на средний огонь и, помешивая, довожу до растворения сахара. Затем увеличиваю огонь и варю сироп без помешивания до температуры 115–120 °C («мягкий шарик»). Если нет термометра, каплю сиропа нужно опустить в холодную воду — она должна скататься в мягкий шарик.

Пока варится сироп, в чистой сухой миске взбиваю яичный белок (1 шт.) с щепоткой соли и сахарной пудрой (1/3 ч. л.) до устойчивых пиков.

Как только сироп достиг нужной температуры, тонкой струйкой начинаю вливать его во взбитый белок, не переставая взбивать миксером на средней скорости. Взбиваю, пока масса не остынет, не посветлеет и не загустеет.

В теплую белково-сахарную массу добавляю перемолотые семечки. Лопаткой или руками тщательно вымешиваю до однородности.

Получившуюся плотную массу перекладываю в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовываю. Оставляю при комнатной температуре на несколько часов, а затем убираю в холодильник для полного застывания. Перед подачей нарезаю на кусочки.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
