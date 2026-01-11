Бризоли из яиц и фарша: невероятно вкусные рулетики для обеда или ужина

Бризоли из яиц и фарша — это эффектные и невероятно вкусные рулетики для обеда и ужина. Их вкус — это многослойное наслаждение: нежные блинчики с мясной начинкой, покрытые аппетитной, румяной сметанной шапкой.

Рецепт: для яичных блинов понадобится: 4 яйца, 2 ст. л. муки, 4 ст. л. молока или воды, соль. Для начинки: 400–500 г мясного фарша, 1 луковица, 1-2 помидора, 100 г тертого сыра, соль, перец, специи. Для заливки: 200 г сметаны, 1 яйцо, соль. Для блинов: яйца взбейте с молоком, мукой и щепоткой соли. Пожарьте 4 тонких блина. Для начинки: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем, специями. Помидоры очистите от кожицы и семян, мелко нарежьте. На каждый остывший блин выложите тонкий слой сырого фарша, сверху — немного помидоров и тертого сыра. Плотно сверните блин рулетом, подворачивая края. Духовку разогрейте до 180 °C. Рулетики выложите в форму для запекания швом вниз. Смешайте сметану с яйцом и щепоткой соли, равномерно полейте бризоли. Запекайте 25–30 минут до румяной корочки и полной готовности фарша. Подавайте горячими, полив соком со дна формы.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет из фарша: красивый разрез гарантирован.