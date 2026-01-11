Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 19:32

Бризоли из яиц и фарша: невероятно вкусные рулетики для обеда или ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бризоли из яиц и фарша — это эффектные и невероятно вкусные рулетики для обеда и ужина. Их вкус — это многослойное наслаждение: нежные блинчики с мясной начинкой, покрытые аппетитной, румяной сметанной шапкой.

Рецепт: для яичных блинов понадобится: 4 яйца, 2 ст. л. муки, 4 ст. л. молока или воды, соль. Для начинки: 400–500 г мясного фарша, 1 луковица, 1-2 помидора, 100 г тертого сыра, соль, перец, специи. Для заливки: 200 г сметаны, 1 яйцо, соль. Для блинов: яйца взбейте с молоком, мукой и щепоткой соли. Пожарьте 4 тонких блина. Для начинки: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем, специями. Помидоры очистите от кожицы и семян, мелко нарежьте. На каждый остывший блин выложите тонкий слой сырого фарша, сверху — немного помидоров и тертого сыра. Плотно сверните блин рулетом, подворачивая края. Духовку разогрейте до 180 °C. Рулетики выложите в форму для запекания швом вниз. Смешайте сметану с яйцом и щепоткой соли, равномерно полейте бризоли. Запекайте 25–30 минут до румяной корочки и полной готовности фарша. Подавайте горячими, полив соком со дна формы.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет из фарша: красивый разрез гарантирован.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофель в мундире — это прошлый век. Запеканка «Деревенская печь» с грибами и сметаной — вкус детства в новой форме
Общество
Картофель в мундире — это прошлый век. Запеканка «Деревенская печь» с грибами и сметаной — вкус детства в новой форме
Эта крупа уберет ваши бока! Готовим полбу по секретному рецепту
Семья и жизнь
Эта крупа уберет ваши бока! Готовим полбу по секретному рецепту
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша обалденное горячее в духовке: нежные и сочные биточки
Общество
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша обалденное горячее в духовке: нежные и сочные биточки
Вместо гуляша готовлю курицу по-строгановски в сметане: с этим рецептом вкусный обед гарантирован
Общество
Вместо гуляша готовлю курицу по-строгановски в сметане: с этим рецептом вкусный обед гарантирован
Польские зразы «Завиванец» с соленым огурцом и салом. Праздничная классика, которая тает во рту
Общество
Польские зразы «Завиванец» с соленым огурцом и салом. Праздничная классика, которая тает во рту
рецепты
обеды
ужины
фарш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Водитель легковушки выехал на встречку и похоронил себя под автобусом
Лошадь на огромной скорости протащила выпавшего из саней ребенка по снегу
Крупнейший в мире автоконцерн задолжал россиянину более 400 млн рублей
Президент Кубы ответил на угрозы Трампа
Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием
Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро
Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?
У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей
Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом
Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа
В Краснодаре загорелась многоэтажка
«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины
Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали
Россиянам пришлось продлевать отели за свой счет из-за задержки в Египте
СК начал проверку после смерти 28-летней россиянки с симптомами гриппа
В Одинцово загорелся автобус
Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА
Матч юниоров АХЛ закончился кулачным боем
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.